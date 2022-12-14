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Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

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Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu'na indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye 16.00'a kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. Karar için 30 dakika daha ara veren mahkeme heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesine beklenmiyor. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götüreceği ifade ediliyor.

İMAMOĞLU NEYLE YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da isteniyordu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (7)

Mehmet Vatandaş:

Bu kararla ahmak kelimesini kullanan Soylu 'ya da aynı cezanın kapısı açılmış oldu, ne olacak şimdi:))

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Fatma Tosunoğlu:

Demokrasi ve halkın iradesi çiğnelenip askıya alınmıştır

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YILDIRAY YILDIRIM:

sandıkta yenemediniz. ama ayak oyunları ile mi yeneceksiniz?

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