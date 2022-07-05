Son dakika! 'Hatır işi için' işlenen yasak aşk cinayeti sanıklarına 25'er yıl hapis cezası

ADANA'da 13 yıl önce yasak aşk yaşadığı Pakize Atar'ı (39) öldürttüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Evren (52) ile cinayeti 'hatır işi' için işlediğini itiraf eden Hayri Deliçay (43) ve onlara yardım eden arkadaşları Mehmet Gül (42), 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ve eşi Esvet Atar (54) ile tarım işçilerine 'elçilik' yapan Pakize Atar, 31 Mayıs 2008'de para dağıtmak için evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Atar'ın ailesi, savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Esvet Atar, eşinin sık sık telefon konuşması yaptığı İbrahim Evren tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ve polis ekipleri, Atar'ın cansız bedenini, Sarıçam ilçesi Hocallı Mahallesi'ndeki ormanda buldu. Cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Evren, Atar ile sadece telefon görüşmesi yaptığını, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Evren, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşması, bugün Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Evren, Hayri Deliçay ve Mehmet Gül ile avukatları katıldı. Sanıklar, olay nedeniyle pişman olduklarını belirtip tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkları 'kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.