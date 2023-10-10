Son Dakika: Hamas'ın sivillere verdiği süre doldu! Aşkelon kenti bombalanıyor

Son dakika: Hamas'ın askeri kanadının, İsrail'in Aşkelon kenti için verdiği süre doldu. Aşkelon, Gazze Şeridi'nden ateşlenen çok sayıda füzenin hedefi haline geldi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin yanı başındaki Aşkelon kentine saat 17.00'de saldıracağını duyurmuştu. Açıklama sonrası Gazze Şeridi'nden Aşkelon kentine çok sayıda roket fırlatıldı.

ROKETLER AŞKELON KENTİ İÇİN ATEŞLENDİ

İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'ye 13 kilometre uzaklıktaki Aşkelon kentine saat 17.00'den sonra saldıracaklarını açıkladı. Kent sakinlerinden bölgeden uzaklaşması istendi. Saat 17.00'de Gazze Şeridi'nden kente füze yağmaya başladı.

AŞKELON KENTİNDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Hamas'ın roket saldırıları sonrası Aşkelon kentindeki bazı noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü. Öte yandan İsrail'e ait Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri, Hamas'ın roketlerinin birçoğunu havada imha etti.

İSRAİL DE KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

"17.00'YE KADAR VAKTİNİZ VAR"

İsrail Gazze'yi bombardımana tutarken Kassam Tugayları Ebu Ubeyde ise yeni bir açıklama yaparak, "Aşkelon şehri sakinleri, akşam 17.00'ye kadar vaktiniz var. Bundan sonra şehre ağır bir saldırı yapılacak!" ifadelerini kullanmıştı.

100 FÜZE FIRLATMIŞLARDI

Hamas önceki gece de Tel Aviv'in güneyindeki Aşkelon kentine füze saldırısında bulunmuştu. Kassam Tugayları, "İşgalci İsrail'in sivillerin yaşadığı binaları vurmasına yanıt olarak işgal altındaki Aşkelon'a 100 füze fırlattık" demişti.