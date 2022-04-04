İçişleri Sözcüsü Çataklı: Mart ayında 80 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1509 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 76'sı sağ, 4 teslim olmak üzere toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta aylık bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ukrayna'dan şu an önemli bir göçmen akını olduğunu belirten Çataklı, "Türkiye olarak yaklaşık 11 yıldır Orta Doğu ve Suriye kaynaklı kitlesel bir göç hareketini yönetiyoruz. Bu meseleye hiçbir zaman ülke, ırk, din, mezhep veya başka bir farklılık üzerinden bakmadık. Meseleye insan odaklı baktık, Ukrayna'da da aynı tavrı sürdürüyoruz. Ukrayna konusundaki samimi tavrımızın; yıllardır göç yönetimimize siyaset kılıfı giydirmek isteyenlere, buradan siyaset üretmeye çalışanlara da bir cevap olduğunu umuyoruz" dedi.

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Haber-Kamera: Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -