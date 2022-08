Son dakika haberleri | Fahrettin Yokuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gıdada İndirim' Açıklamasına Tepki: 'Halkı Aldatma Yoluna Gitmeleri Kabul Edilebilir Bir Durum Değildir'

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başta et ürünleri olmak üzere temel gıda maddelerinde yüzde 30-35'lere kadar indirim yapılacağı" açıklamasına tepki gösterdi. Yokuş, "Bu sorumsuz açıklamalar alışveriş merkezlerinde büyük bir kaos yaratacaktır. Vatandaşlar gıda fiyatların düşmediği hatta artmaya devam ettiği gerçeği ile yüz yüze kalarak büyük şok yaşayacaktır. Ülkemizi yönetemeyenlerin kendi beceriksizliklerinin ağır bedelini halka ödettikleri yetmiyormuş gibi bir de halkı aldatma yoluna gitmeleri kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

İYİ Partili Yokuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nde gıda maddelerine yüzde 30-35 arasında indirim yapılacağı açıklamasına tepki gösterdi. Yokuş, konu ile ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyasi iktidar başarısız ekonomik politikalarını algı ile üstünü kapatmaya çalışıyor. Halkımızı aldatıyor. Tarım kredi kooperatifleri perakende satış şubeleri üzerinden yapılan açıklama siyasi iktidarın beceriksizliğinin çok ötesine de tam bir çaresizliğin ifadesidir. Bilindiği gibi söz konusu kurumun 500 civarında perakende satış şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin toplam satış kapasitesi Türkiye'deki gıda arzının 10 binde biri bile değildir. Bu gerçekler ortada iken tüm alışveriş yerlerinde gıda fiyatlarında büyük indirime gidileceği algısı yaratılmıştır. Bu açıklama ekonomik kriz nedeniyle alım gücü zayıflamış dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın Tarım Kredi şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olacaktır. Müjde olarak verilen ucuz gıdaya her on bin vatandaşımızdan ancak biri ulaşabilecektir. Diğer yandan özellikle kırmızı et fiyatlarında indirim sözü ağır girdiler nedeniyle her geçen gün kan kaybeden besiciliğimize büyük darbe vuracaktır. Süt ve süt ürünlerini temininde güçlük çekilecektir.

"YARATILAN ALGI NEDENİYLE VATANDAŞLA ESNAF BİRBİRİNE GİRECEKTİR"

Bu sorumsuz açıklamalar alışveriş merkezlerinde büyük bir kaos yaratacaktır. Vatandaşlar gıda fiyatların düşmediği hatta artmaya devam ettiği gerçeği ile yüz yüze kalarak büyük şok yaşayacaktır. Ülkemizi yönetemeyenlerin kendi beceriksizliklerinin ağır bedelini halka ödettikleri yetmiyormuş gibi bir de halkı aldatma yoluna gitmeleri kabul edilebilir bir durum değildir.

"SON 4 AYDIR DÜNYADA GIDA FİYATLARI DÜŞMESİNE RAĞMEN, ÜLKEMİZDE ARTMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Dünya Gıda örgütünün (FAO) aylık yayımladığı Gıda Fiyatları endeksi son 4 aydır düşme göstermektedir. Bu düşüş yüzde 15'ler civarındadır. Ülkemizde ise son 4 ayda gıda fiyatları yüzde 30 oranında artmıştır. Diğer yandan ülkemizde yıllık gıda fiyatlarındaki artış dünya ortalamasının iki katından fazladır. Bu gerçekler de gösteriyor ki; Türk halkı siyasi iktidarın beceriksiz ekonomi politikalarının bedelini yüksek enflasyon altında ezilerek ödüyor."