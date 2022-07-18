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Son dakika haberleri: Çeşme'de yangın çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Son dakika haberleri: Çeşme'de yangın çıktı (2)

Son dakika haberler: BAŞKAN ORAN: ÖNÜMÜZDE BÜYÜK YANGIN VAR, TANKERLERİNİZLE DESTEĞE GELİNİzmir'in Çeşme ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı.

BAŞKAN ORAN: ÖNÜMÜZDE BÜYÜK YANGIN VAR, TANKERLERİNİZLE DESTEĞE GELİN

İzmir'in Çeşme ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğu ifade ederek, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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