Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3) - Haberler

KESTEL, BURSA (DHA) - '3 ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ'

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapılan fabrikadaki yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceledi.

Muammer İRTEM-İsmail Hakkı Seymen-Abdulselam UĞUR/ KESTEL (Bursa),