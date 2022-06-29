Son dakika haberleri: 3 Rus turistin öldüğü kazada şoföre indirimsiz 12 yıl hapis

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl ağustos ayında tur midibüsünün devrilmesiyle meydana gelen ve 3 Rus turistin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yargılanan şoför Naci Dirlik'e (30), 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapmadı.

Manavgat D-400 kara yolunda, geçen yıl 2 Ağustos'ta Naci Dirlik'in kullandığı 31 KJL 49 plakalı Rus turistleri taşıyan tur midibüsü önce bariyerlere çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Rus turistler Nadezhda Tiagushcheva (71), Melnik Taras (35) ve Moshko Anna (15) hayatını kaybetti. Yaralanan şoför Naci Dirlik ile 16 Rus turist, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan Naci Dirlik, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Naci Dirlik'in 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediğini, suçta asli kusurlu olması sebebiyle 3 kişinin ölmesi ve 16 kişinin yaralanmasından sorumlu olduğu için 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sürücü belgesinin 2 yıl 6 ay süre ile geri alınmasına karar verdi. Sanığa verilen cezada indirim uygulamayan mahkeme heyeti, karar hakkında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz edilebileceğini belirtti.