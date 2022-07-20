Son dakika haberleri... 3 kişinin öldüğü 'köpek besleme' tartışmasında sanıklar için istenen ceza belli oldu

İZMİR'de, köpek besleme nedeniyle çıkan tartışma sonucu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç (62) ile ağabeyi Mehmet Kılıç (63) hakkında her bir cinayet için ayrı ayrı müebbet ve 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, geçen 10 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç, ailesiyle sokak köpeklerini besleyen Yahya Köşek ile olaydan 5 gün önce kavga etti. Aralarında husumet oluşan taraflar olay günü karşılaşınca yeniden tartıştı. Köpek besleme nedeniyle bir kez daha çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Köşek Ailesi'ne hukuksal destek veren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi avukat Senem Demirel Acar, "Her iki sanık hakkında da 3'er kez müebbet hapis cezası istenmiştir. Ancak bizim için talep edilen ceza yetersizdir. Çünkü tanık beyanları uyarınca olay ani gelişen bir olay olmayıp sanıklar önceden tasarlayarak gerçekleştirmişlerdir. Sanıklar için tasarlayarak öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Bununla birlikte onlara destek olan, bu olayın gerçekleşmesinde sanıkları cesaretlendiren, azmettiren başkaları var ise onların da yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.