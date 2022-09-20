Son dakika haberi! UNICEF: Myanmar ordusunca helikopterlerden okula açılan ateş sonucu en az 11 çocuk öldü

Son dakika gündem haberine göre KUALA Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar ordusuna ait helikopterlerden 16 Eylül'de Sagaing bölgesine bağlı Let Yet Kone köyünde bir okula ateş açılması sonucu, en az 11 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

KUALA Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar ordusuna ait helikopterlerden 16 Eylül'de Sagaing bölgesine bağlı Let Yet Kone köyünde bir okula ateş açılması sonucu, en az 11 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF'in internet sitesindeki açıklamada, "16 Eylül'de, Myanmar'ın Sagaing bölgesindeki bir okul da dahil olmak üzere, sivil bölgelere yapılan hava saldırısı ve ayrım gözetmeksizin açılan ateş sonucu, en az 11 çocuk öldü." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırıya dair daha fazla ayrıntının doğrulandığı belirtilirken UNICEF'in, çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı dileği iletildi.

Açıklamada, "Aynı okuldan en az 15 çocuk hala kayıp. UNICEF onların derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Okullar güvenli olmalıdır. Çocuklara asla saldırılmamalıdır." denildi.

Myanmar'daki yerel kaynaklar, dün söz konusu saldırılarda en az 6 çocuğun öldüğünü ve 17 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.