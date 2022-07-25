Son dakika haberleri... SÖKE'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KISA SÜREDE YAYILDI Son dakika haber... AYDIN'ın Söke ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. AYDIN'ın Söke ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Argavlı Mahallesi yakınlarında ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilerek havadan ve karadan yangına müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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