Son dakika haberi | Sibel'i 'aldattı' iddiasıyla öldüren eşine tahrik indirimli ceza

ANKARA'da, kendisini aldattığından şüphelendiği 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (43) boğarak ve bıçaklayarak öldüren çiğ köfteci İbrahim Köksal (45), tahrik indirimi uygulanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi.

Mamak ilçesinde 2 Eylül 2020'de meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Köksal, Sibel Köksal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, önceki celsede esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, görüşünü tekrarlayarak, sanığın haksız tahrik maddesi olan TCK 29'un uygulanarak, 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Avukat Hürriyet Sümer de kararın mahkeme başkanını muhalefeti ile oy çokluğu ile alındığın belirterek, "Mahkemenin kararı bizi mutlu etmedi; ancak başkanın muhalefet gerekçesinden son derece mutluyuz. Kararda, cinayetin tasarlanarak işlendiği ve eşe karşı olduğu hususları doğru olarak tespit edildi. Ancak bizim üzüldüğümüz; 29'uncu maddenin uygulanmasıdır. Bir boşanma nedeni olan sadakat yükümlülüğüne aykırılık iddiası mal rejiminin tasfiyesinde bile zina olmadığı sürece indirim sebebi sayılmıyor. Bu kadar basit görülen bir hususun böyle tasarlanarak işlenen cinayette tahrik nedeni sayılması kabul edilemez. Başkan bu konuda muhalif, umarım bu karar istinaftan döner, en ağır şekilde cezalandırılır" dedi.