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Son dakika haberi: Polonya Fransa'nın Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Son dakika haberi: Polonya Fransa'nın Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Son dakika haberi: Polonya, Fransa'nın Varşova Büyükelçisi Frederic Billet'i, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hakkındaki açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya, Fransa'nın Varşova Büyükelçisi Frederic Billet'i, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki hakkındaki açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Twitter hesabında Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun kararıyla Fransa'nın Varşova Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Macron, Morawiecki'nin daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların "temelsiz" ve "skandal" olduğunu ifade ederek, Morawiecki'nin, Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile birçok kez görüştüğünü söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Le Parisien'e verdiği röportajda Morawiecki'yi "sağcı Yahudi aleyhtarı" olarak nitelendirmişti.

Morawiecki, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Batı'dan Rus kaynaklarına yönelik yaptırımları ve ambargoyu sıkılaştırmasını isterken, Macron'a atfen, "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok." ifadesini kullandı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde de Morawiecki'nin, "Suçlularla pazarlık edilmemeli, onlarla savaşılmalıdır. Kimse Hitler'le pazarlık etmedi. Hitler, Stalin, Pol Pot ile pazarlık eder misiniz?" değerlendirmesinde bulunulmuştu.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Polonya, Fransa, Güncel, Haberler

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