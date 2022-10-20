Son dakika haberi... Pınar Gültekin davasında karar usulden bozuldu

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası ile kardeşi Mert Avcı...

MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası ile kardeşi Mert Avcı hakkında verilen beraat kararları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozulup,

yerel mahkemeye gönderildi.

Pınar Gültekin'in ailesi ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen karara itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi itirazları ve dosya içeriğini inceledi. Mahkeme, yapılan yargılama sürecinde katılma talebinde bulunan kadın dernekleri, Muğla Barosu'na ve sanıklara kararın tebliğ edilmediğini belirtti. Kararın taraflara tebliğ edilip, verilecek cevap dilekçelerinin de eklenerek yeniden gönderilmesine karar veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, davayı usulden bozarak Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.