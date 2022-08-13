Son dakika haberi... Murat Bakan: 'Kpss'deki Skandal, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Sınavı'nda da Yaşanmış'

Son dakika gündem haberi: CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan; 26 Haziran 2022’deki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci Dönem Sınavı'ndaki (PAEM-7) soruların bir deneme sınavındakilerle benzer olduğunun ortaya çıkmasına tepki gösterdi. Bakan, "Sınavdaki soruların bazıları, ‘Kariyer Hocam’ adlı yayına ait bir sınava hazırlık kitabından aynen alınmış. Yani KPSS’deki skandal PAEM-7’de de yaşanmış. Birebir aynı skandal” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ; 26 Haziran 2022'deki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ( Paem ) 7'nci Dönem Sınavı'ndaki (PAEM-7) soruların bir deneme sınavındakilerle benzer olduğunun ortaya çıkmasına tepki gösterdi. Bakan, "Sınavdaki soruların bazıları, 'Kariyer Hocam' adlı yayına ait bir sınava hazırlık kitabından aynen alınmış. Yani Kpss'deki skandal PAEM-7'de de yaşanmış. Birebir aynı skandal" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polislik sınavları için kitaplar hazırlayan 'Kariyer Hocam' adlı yayına ait "Misyon Koruma Deneme" kitabındaki soruların, 26 Haziran 2022'deki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ( Paem ) 7'nci dönem sınavında çıkmasına tepki gösterdi. Murat Bakan, sınavdaki soruların 32'sinden 18'inin aynı, 14'ünün de benzer olduğunu belirterek "Kariyer Hocam" adlı youtube hesabından yapılan şu açıklamaları aktardı:

"Hani 'Neye niyet neye kısmet' derler ya; bizim Mart ayında hazırlamış olduğumuz, sorularını özenle seçtiğimiz aylarca emek ettiğimiz bu 'Polis Misyon Koruma' kitabımızda dünkü PAEM-7 sınavında tam 18 soru geldiğini sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız. Detaylı incelediğimizde de 14 sorunun da benzer şekilde geldiğini; toplamda 32 soruya bu kitapta dikkat çektiğimizi sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız."

Murat Bakan, "PAEM-7'den Önce Biz Sorduk! (18 soru aynen, 14 soru benzer geldi)" başlığıyla YouTube'ye yüklenen videonun açıklama kısmında, "26.06.2022 tarihi itibariyle PAEM-7 (Komiser Yardımcılığı Sınavı) sınavını geride bıraktık, Misyon Koruma 10'lu deneme kitabımızdan 18 soru PAEM-7'de birebir çıktı, 14 sorunun da benzerleri geldi" denildiğini belirtti.

Kpss İPTAL EDİLMİŞTİ

Murat Bakan, Yediiklim Yayınları'na ait deneme sınavı soru kitapçığındaki 20 sorunun Kamu Personel Seçme Sınavı'nda ( Kpss ) aynen sorulduğunun ortaya çıktığını, Devlet Denetleme Kurulu'nun inceleme başlattığını, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınarak Kpss'nin iptal edildiğini anımsattı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Her yıl milyonlarca insan, meslekleri ve kariyeri için kamunun açtığı sınavlara hazırlanıyor. Büyük emek ve çaba sarf ediyorlar. Maddi manevi yıpranıyorlar. Ancak sonuçta hem emeklerinin karşılığını alamıyorlar hem de büyük bir adaletsizliğe maruz kalıyorlar. KPSS ile ilgili skandal ortaya çıktığında, sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yapmış ve son 7 yıldır PAEM sınav sorularının neden açıklanmadığını, saklananın ne olduğunu, bu sınavda da KPSS skandalında olduğu gibi birebir benzerlikler çıkabileceğinden mi endişe ettiklerini sorgulamıştım. Bugün görüyoruz ki PAEM-7 sınavında da aynı skandal söz konusu.

"USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLMELİ"

Sınavdaki soruların bazıları, 'Kariyer Hocam' adlı yayına ait bir sınava hazırlık kitabından aynen alınmış. Yani KPSS'deki skandal PAEM-7'de de yaşanmış. Birebir aynı skandal. Üstelik soruların alındığı kitabı hazırlayanlar, 18 sorunun birebir, 14 sorunun da çok benzer geldiğini övünerek bizzat kendileri duyuruyor. Öyle gurur duymuşlar ki 'PAEM-7'den Önce Biz Sorduk!' yazarak paylaşmışlar. Öncelikle PAEM-7 de KPSS gibi iptal edilmeli. Kamu sınavlarının güvenliği sağlanmalı, gerekirse -herkesin hakkı saklı kalmak koşuluyla- sınav güvenliği sağlanana kadar sınav açılmamalı. ve en önemlisi son yıllarda yapılan tüm sınavlar bağımsız bir kurul tarafından incelenmeli. Sınavlardaki usulsüzlükler tespit edilmeli, bu usulsüzlükleri yapanlar hukuk karşısına çıkarılmalı."