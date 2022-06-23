Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (9)

'ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILACAK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili Afad yetkililerinden brifing aldı. Toplantıda brifing verenlerden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yarın öğle saatinden sonra rüzgarın hızının artacağını ve alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların daha da zorlaşacağını söyledi.

Öte yandan, AFAD yetkileri tarafından verilen brifingde toplam 131 haneden 435 kişinin evlerinden tahliye edildiği ifade edildi.

Davut CAN/ İZMİR,