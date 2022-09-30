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Kendisini şifacı olarak tanıtıyordu, 19'luk genç kızı taciz görüntüsü ortaya çıktı

Güncel Haberler

Tunceli'de kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan 69 yaşındaki Hasan Vural'ın parkta, 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza tacizde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vural, kızın ailesinin şikayetiyle gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Tunceli kent merkezinde bir parkta meydana gelen olayda yaklaşık 2 yıldır kendisini, "Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım" diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı

Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı

Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı

Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli 3. Sayfa Güncel Haberler

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