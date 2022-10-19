İstanbul'un göbeğinde korkunç kaza! Hurdaya dönen aracın sürücüsü öldü, kamyoneti kullanan şahıs kaçtı
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İstanbul Ümraniye'de bir kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü kazanın ardından kaçarken, polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Megakent'in göbeğinde meydana gelen kazada ticari araç hurdaya dönerken, kaza nedeniyle TEM otoyolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 TAY 20 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu Ümraniye Çamlık Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden M.D. yönetimindeki 34 FPD 517 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü M.D. ile araçlardaki 2 kişi bulundukları yerden çıkarıldı.
Yapılan incelemede sürücü M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.