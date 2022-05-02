Son dakika haberi: Dilek, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - Dilek, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

ANKARA'da 2 çocuk annesi Dilek Ceylan (32), ayrılmak istediği nişanlısı İdris Nesim (38) tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Dilek Ceylan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken, polis kaçan İdris Nesim'i arıyor.

Olay, önceki gün Keçiören ilçesinde Dilek Ceylan'ın annesi Handan Çelebi'nin (52) evinde meydana geldi. Dilek Ceylan, yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte annesinin evine döndü. Dilek Ceylan, bir süre sonra İdris Nesim ile nişanlandı. Dilek Ceylan, daha sonra İdris Nesim'den ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılmak istemeyen İdris Nesim, konuşmak ve barışmak için Dilek Ceylan'ın annesi ve çocuklarıyla yaşadığı eve geldi. İdris Nesim, odada konuşurken çıkan tartışmada yanındaki tabancayı çıkarıp, Dilek Ceylan'a 2 el ateş ederek, kaçtı. Dilek Ceylan'ın, evde bulunan annesi Handan Çelebi'nin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dilek Ceylan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan polis, olayın ardından kaçan İdris Nesim'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.