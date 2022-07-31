Son dakika haber! Sevda Erdan Kılıç, İzmir'de Yıkım Kararı Alınan Başarılı Okulun Arazisini Gündeme Getirdi: 'Cengiz İnşaat'a mı Peşkeş Çekilecek'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Karşıyaka'daki "depreme dayanıksız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi ve 13,5 dönümlük bahçesiyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Acaba okulun 3 bin 500 metrekare alanına yeni okul yapılıp kalan 10 bin metrekare arsası da yandaş firmalara, 5'li çeteden Cengiz İnşaat'a peşkeş mi çekilecektir" diye sordu.

İzmir'de başarı seviyesi en yüksek okullar arasında yer alan Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi'ne ilişkin yıkım kararı ve 13,5 dönümlük bahçesinin Cengiz İnşaat'a verileceği iddiaları TBMM gündemine taşınacak. Konuyla ilgili olarak yarın soru önergesi vereceğini belirten CHP İzmir Milletvekili Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "depreme dayanıksız olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı aldığı ve 1 ay içerisinde boşaltılması kararı verdiği okulla ilgili "Alelacele, yangından mal kaçırırcasına bu kararın verilmesinde, acaba çok değerli bir bölgede bulunan okulun 13 bin 500 metrekare bahçe alanına sahip olmasının bir etkisi olmuş mudur?" diye sordu.

Sevda Erdan Kılıç'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi depremde herhangi bir zarar görmemiştir, yapılan incelemelerde 'eğitime devam edebileceği kararı' çıkmıştır, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da kısa süre önce boyanmıştır. Eğer yıkılma kararı alındıysa neden kısa bir süre önce boyanmıştır? Şimdi yıkılacak okulun boyanması için harcanan para kamu zararı değil midir? Bunu kim karşılayacaktır? Denize çok yakın, değerli bir arazi üzerinde bulunan Atakent Anadolu Lisesi'nin 13.500 metrekare bahçe alanı bulunmaktadır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için 300'e yakın yeni öğrencinin kayıt olduğu ve yanında inşaat malzeme firmasının bulunduğu bir okul hakkında alelacele bu kararın verilmesi aklımıza değişik sorular ve şüpheler getirmiştir! Acaba okulun 3 bin 500 metrekare alanına yeni okul yapılıp kalan 10 bin metrekare arsası da yandaş firmalara, 5'li çeteden Cengiz İnşaat'a peşkeş mi çekilecektir? Okulun yanında bulunan söz konusu inşaat malzeme firmasının okul arsası ile ilgisi nedir? Cengiz İnşaat ile bir ilişkileri, akrabalıkları var mıdır? Bu sorulara başta Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere AKP iktidarının cevap vermesi gerekmektedir. Atakent Anadolu Lisesi, İzmir ve Karşıyaka'nın en başarılı öğrencilerini yetiştiren okullarındandır. Öğrencileri Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Ege, Hacettepe gibi gözde üniversitelere yerleşmektedir. Atakent Anadolu Lisesi çağdaş, demokrat, cumhuriyetçi gençler yetiştirmektedir. Okul bilerek ve isteyerek 10 yıldır sahipsiz bırakılmıştır. Çünkü, en başarılı okullar yok edilmek istenmektedir. Her şehirdeki başarılı liseler ya yıkılıyor ya taşınıyor ya da adı değiştiriliyor. Böyle yapılarak bu okullardaki başarılı öğrencilerin, kontenjanları bir türlü dolmayan ve fahiş fiyatlar isteyen özel okullara yönlendirilmesi istenmektedir."

"ÖĞRENCİLERİN BAŞLARINA BİR ŞEY GELSE SORUMLUSU KİM OLACAK"

64 öğretmen, 1083 öğrenci ve 25 dersliğe sahip Atakent Anadolu Lisesi'nin Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'ne taşınmasının planlandığını vurgulayan Kılıç, "Süleyman Demirel Lisesi öğrencileri sabahçı, Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi öğrencileri ise öğlenci biçimde okula gidecek, akşam 20.00'ye kadar dersler devam edecek. Akşam 8'de karanlıkta eğitim mi olur? Öğrencilerin can güvenliği akşam 8'de nasıl sağlanacak. Başlarına bir şey gelse bunun sorumlusu kim olacak?" dedi.

Milletvekili Kılıç, velilerin taşınmanın acilen durdurulması için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den randevu talep ettiklerini belirterek şu yazılı açıklamayı yaptı:

"DEĞERLİ ARAZİSİNİ CENGİZ İNŞAAT'A PEŞKEŞ ÇEKMEK İSTİYOR"

"İnternet sitesinde okulun vizyonu için; '(hedefimiz) sosyal, kültürel ve bilimsel birikimiyle geleceği şekillendirebilecek nesiller yetiştirmek' misyonu için de '(görevimiz) Atatürkçü, kültürel değerlerine bağlı, bilgiyi bilince dönüştürebilen, özgür, çağdaş ve yaratıcı bireyler yetiştirmek için varız' deniliyor. Okullarda artık bilimin adını bile duymak istemeyen, eğitimi tarikat ve cemaatlere bırakan, özgürlükten, çağdaşlıktan, yaratıcılıktan uzak, Atatürkçü yerine AKP'ci, reisci öğrenciler ve nesiller yetiştirmek isteyen AKP iktidarı acaba bu vizyon ve misyondan mı rahatsız oldu da okulu rant amaçlı olarak kapatarak değerli arazisini Cengiz İnşaat'a peşkeş çekmek istiyor?

Eğitim üzerinden sağlanmaya çalışılan rant ülkemize yapılmış en büyük ihanetlerden biridir. İnşaat, madencilik, enerji, turizm, makine, havacılık derken okul yağmalamaya kadar işi götüren Cengiz ne zaman doyacak? Düşman, ülkemizi istila ettiğinde bile Mehmet Cengiz'in yağmaladığı kadar yağmalamadı bu ülkeyi. Eğitimde yaşadığımız sorunlar dağ gibi önümüzde dururken, milli eğitimin enerjisini bu gibi işlere harcaması akıl alır gibi değil. Liselere Giriş Sınavı sonuçlarıyla gördük ki eğitim iflas etmiş. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin ekonomik ve özlük hak kazanımları büyük bir sorun haline dönüşmüş. Özel okul öğretmenlerinin, atanmayan öğretmenlerin birçok sorunu ortada dururken okulların isimleriyle, binalarıyla uğraşan bir bakanlığın eğitime katacağı hiçbir şey olamaz. Bakanlığı uyarıyorum; eğitime ticaret gözüyle bakanlar bu ülkenin geleceğini üç kuruşa satmaktadır. Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi arazisini peşkeş çekmek, geleceğimizi peşkeş çekmektir! Bunu bilsinler ve ona göre davransınlar."

ERDOĞAN ÖDÜLLENDİRMİŞTİ

Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi öğrencilerinden Çağan Koska'nın yapay zeka ile ilgili projesi ile TÜBİTAK yarışmasında birinci olduğunu ve geçen 2 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildiğini anlatan Kılıç, "Acaba Cumhurbaşkanının, öğrencisine birincilik ödülü verdiği başarılı bu okulun yıkılacak olmasından haberi var mıdır? Eğer yoksa bizim bu açıklamamızla mutlaka haberi olacaktır. Eğer haberi var ve okulun yıkılmasına seyirci kalıyorsa da başarılı öğrencisine plaket verdiği okulun yıkılması ve arazisinin yandaş şirketlere peşkeş çekilecek olmasını nasıl yorumladığını doğrusu merak ediyorum" dedi.