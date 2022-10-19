İlklima Naz başına gelenleri intihar mektubunda tek tek anlatmış: Sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu

Samsun sahilde tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği belirlenen 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor. Akbörü'nün uğradığı cinsel taciz ile saldırıyı anlattığı intihar mektubunda yazdıkları ortaya çıktı. Polis, genç kızın kendisini ölüme götüren tabancayı nereden temin ettiğini araştırıyor.

Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 15 Ekim günü hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S. (27), A.S. (20) ve H.B. (25) isimli 3 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü'nün, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAĞ ELİYLE ATEŞ ETMİŞ

Akbörü'nün olay günü yapılan ön otopsisinde; tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İlçede bir dövmecide çalıştığı belirtilen İlklima Naz Akbörü'nün gündelik hayatta sağ elini kullandığı, tabancayı da sağ eli ile tuttuğu tespit edildi. Akbörü'nün olaydan önce, bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

"EVİNDEN ÇIKARKEN BENİ TACİZ ETTİ"

İlklima Naz Akbörü'nün ölümünden önce kaleme aldığı mektubunda, "İstediğim, o şerefsiz A.S.'nin cezasını alması. D.S. evimde uyurken benim çamaşırımı indirip, bana dokundu, sonra inkar etti. D.S. sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım H.B. telefonunu verme bahanesiyle beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken beni taciz etti" yazdığı ortaya çıktı.

TELEFON MESAJLARI DA İNCELENİYOR

İlklima Naz Akbörü'nün ölümü ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis, İlklima'yı ölüme götüren tabancayı nereden temin ettiği araştırılıyor. Bu arada, Akbörü'nün telefon ve mesaj kayıtları da incelemeye alındı.