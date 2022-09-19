Halk otobüsüne silahlı saldırı! Seyir halindeyken motosikletten ateş açtılar

Düzce'de seyir halinde olan bir halk otobüsünün şoförü ile motosikletteki 2 kişi arasında yol verme meselesinden kaynaklı olarak tartışma çıktı. Motosiklette bulunan yolcu, halk otobüsü şoförünün aracı durdurması isteğini reddedince tabancayla 3 el ateş etti. Yaşanan olay ve o anlarda yolcuların paniği kamerayla kaydedildi. Polis ekipleri bir şüpheliyi olay yerine yakın bir yerde yakalarken, motosiklet sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Düzce'de Mehmet Şen idaresindeki halk otobüsü, Kalıcı konutlar istikametine giderken, iddiaya göre yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartışma yaşandı. Halk otobüsün önüne geçen motosiklettekiler, sürücüye hakaretlerde bulunarak aracı durdurmasını istedi.

MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇTILAR

Minibüs sürücüsü Şen yoluna devam edince, motosiklette bulunan yolcu tabanca ile 3 el ateş etti. Silah sesini duyan minibüsteki yolcular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SÜRÜCÜ KAÇTI

Motosikletten ateş eden saldırganın Ü.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, kaçan motosiklet sürücünün de yakalanması için çalışma başlatıldı.

ATEŞ ETME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay, hem isabet alan minibüsün hem de arkasından gelen başka bir özel halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin ateş etme anı ve araç içerisindeki yolcuların panik anları yer alıyor. Olayın ardından aracın yanına gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Araçlarımız seyir halindeyken, aracımıza arkadan ateş ediyorlar. Yolcular içindeyken ateş ediliyor. Tabi adli bir durum dedi.