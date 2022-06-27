Son dakika haber... Batı Karadeniz'de Yaşanan Sel ve Taşkınlar Nedeniyle Alarm Verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Batı Karadeniz'de kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde 4 bin 684 personel, 899 araç/ekipman, 3 hava aracı, 7 mobil istasyonu ve 1 mobil koordinasyon tırının teyakkuzda bekletildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirildiğini duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel felaketi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

AFAD Başkanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınları ve kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

AFAD Başkanlığı, sel ve taşkın riski olan bölgelerle ilgili şunları paylaştı:

"ZONGULDAK VE BARTIN'DA 27.06.2022 TARİHİNDE ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİNİN 1 GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR"

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Düzce ve Zonguldak illerine kırmızı uyarı (toplam 6 il) verilmiştir. Sakarya, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Tokat, Amasya, Samsun illerine ise turuncu uyarı (toplam 9 il) verilmiştir. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Ankara ve Sivas ve Ordu illerine ise sarı uyarı (toplam 7 il) verilmiştir. Zonguldak ve Bartın'da 27.06.2022 tarihinde engelli ve hamile kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır.

"YAĞIŞTAN ETKİLENEN BÖLGEYE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 2 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Yağıştan etkilenen bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopter görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 helikopter Bartın Amasra'ya görevlendirilmiştir. Bartın'da; 4 dağcı, 9 dalgıç, 21 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 34 personel, 9 araç, 3 bot görev yapmaktadır. Düzce'de; 5 dağcı, 12 dalgıç, 176 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 193 personel, 47 araç, 4 bot, 14 motopomp görev yapmaktadır. Kastamonu'da; 4 dağcı, 10 dalgıç, 116 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplamda 130 personel, 30 araç, 6 bot, 2 motopomp görev yapmaktadır. Sinop'ta; 3 dalgıç, 15 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 18 personel, 3 araç, 1 bot görev yapmaktadır. Zonguldak'ta; 4 dağcı, 4 dalgıç, 20 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 28 personel ile 6 araç, 4 bot görev yapmaktadır.

"SAHADA 407 PERSONEL 351 ARAÇ İLE ÇALIŞMALAR YERİNE GETİRMEKTEDİR"

Sahada 407 personel 351 araç ile çalışmalar yerine getirmektedir. Bölgeye 48 personel, 50 gönüllü olmak üzere toplam 98 kişi görevlendirilmiştir. 23 araç ile toplam 835 adet beslenme hizmeti verilmiştir. Bartın'da 5, Karabük'te 6, Kastamonu'da 27, Zonguldak'ta 6 olmak üzere toplam 38 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Bartın, Zonguldak ve Kastamonu illerinde İl Jandarma komutanlıklarının toplam 362 personeli ve 106 aracı ile Bartın'da 15, Zonguldak'ta 90, Kastamonu'da 130 olmak üzere toplam 235 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Kastamonu'da, İnebolu Kastamonu 0-3 km, Kastamonu-İnebolu 2-30 km, Cide-Doğanyurt-İnebolu Özlüce Mevkii, Zarbana Köprüsü, Cide-Doğanyurt-İnebolu Özlüce Mevkii, Zarbana Köprüsü, Devrekani-Çatalzeytin Yolu 71. Km, Kastamonu-Evreniye-Radar-Devrekani Yolu ulaşıma kapalıdır. Demiryolu ulaşımı yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Havayolu ulaşımı yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

"SİNOP, BARTIN VE ZONGULDAK'TA TOPLAM 101 AFETZEDEYE BARINMA HİZMETİ VERİLMEKTEDİR"

Sinop Ayancık Endüstri Meslek Lisesi pansiyonunda 30, Bartın Mehmet Rıfat Erkek Yurdu'nda 11, Zonguldak Özel Huzur Kız Öğrenci Yurdu'nda 60 olmak üzere toplam 101 afetzedeye barınma hizmeti verilmektedir. Kastamonu, Karabük illerinde olası sel baskınlarından etkilenecek vatandaşlar için KYK ve Milli Eğitime ait yurtlar hazır halde bekletilmektedir. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 4 bin 684 personel ile 899 araç/ekipman, 3 hava aracı, 7 mobil baz istasyonu ve 1 Mobil Koordinasyon Tırı bulunmaktadır."

"BÖLGEDE TOPLAM 254 ARAÇ VE BİN 929 SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRMESİ YAPILMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:

"Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile bin 573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 41 ambulans ve 1 UMKE timi, toplam 253 sağlık personeliyle Düzce'deyiz. Yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 51 ambulans ve 6 UMKE timi, toplam 810 sağlık personeliyle Kastamonu'dayız. Yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 40 ambulans ve 2 UMKE timi, toplam 363 sağlık personeliyle Karabük'teyiz. Yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 47 ambulans ve 2 UMKE timi, toplam 188 sağlık personeliyle Sinop'tayız. Yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 28 ambulans ve 2 UMKE timi, toplam 99 sağlık personeliyle Zonguldak'tayız. Yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 32 adet ambulans ve 2 UMKE timi, toplam 216 sağlık personeliyle Bartın'dayız.

"KASTAMONU'DA EVİNDE MAHSUR KALAN 85 YAŞINDAKİ EVDE BAKIM HASTASI GÜVENLİ VE BAKIMININ YAPILABİLECEĞİ BİR YERE NAKLEDİLDİ"

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen sel felaketi olayında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, engelli bakım evinde yatmakta olan 16 engelli vatandaşımız Gökçebey İlçe Devlet Hastanesine yerleştirilmiştir. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki kuvvetli yağışta Ezine Çayı'nın yükselmesi sonucu evinde mahsur kalan 85 yaşındaki evde bakım hastası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibiyle UMKE timleri tarafından güvenli ve bakımının yapılabileceği bir yere nakledildi. Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti, ilçe devlet hastanesi yerine bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek. Yatan 2 hastadan biri taburcu oldu. Diğeri sel baskını riski sebebiyle Abana Devlet Hastanemize nakledildi."

Sahil Güvenlik Komutanlığı da resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

"Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

ANKA / Güncel