Son dakika haber... Adalet Bakanı Bozdağ, "İslamofobi" makale yarışmasının ödül töreninde konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İslamofobi'nin İslam düşmanlığı olarak Avrupa'da ve bazı ülkelerde tezahür ettiğini belirterek, "Görüyoruz ki bir yandan İslam düşmanlığı, bir yandan ırkçılık, bir yandan yabancı düşmanlığı Avrupa'yı ve birçok ülkeyi etkisi altına aldı." dedi.

Bozdağ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerince şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen "Ceza Hukuku Bağlamında İslamofobi" makale yarışmasının ödül törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Bozdağ, Kiraz'ın 7 yıl önce terör saldırısında şehit olduğunu hatırlatarak, terörün Türkiye'de uzun bir zamandır can almaya, milletin birliğine ve dirliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne, Türkiye'nin bağımsızlığına ve kudretine kastetmeye devam ettiğini söyledi.

Bozdağ, terörle etkin, kararlı ve sürekli mücadelenin hukuka uygun şekilde devam ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin hukuk ve adalet yolunda güçlü bir şekilde yürümesine terör örgütlerinin mani olamayacağını kaydetti.

"Türkiye'nin gerçeklerini herkesin görmesini sağlayacağız"

Bozdağ, Avrupa'nın uluslararası bazı kuruluşlarının, Türkiye'ye dönük iftiralarının kendilerinin hakikatini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, Türkiye ile ilgili zaman zaman uluslararası raporlar yayınlandığını, bu raporlarla ilgili Adalet Bakanlığından da görüş alındığını anlattı.

Alınan bu görüşlerin, hazırlanan raporların meşruiyet temelini güçlendirmek için olduğunun altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Aslı olmadığını, iftira olduğunu resmen belgelediğimiz, gözlerinin önüne koyduğumuz nice hadiseyi hakikatmiş gibi raporlarına dercetmekten geri durmuyorlar. Bunu defalarca yaşadık. Onlar hakikati söylemediği sürece bizim için onların söylediklerinin fazla bir kıymeti olmaz. Türkiye'nin yaptıklarını da yapamadıklarını da biliyoruz. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız üzerinden bize dönük eleştiri yapmış olsalar, o zaman hak vereceğiz ama emin olun ki raportörlerle ve diğerleriyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin tezlerini, gerçeklerini biz önüne koyuyoruz. Kanunlara 'Öyle değil.' diyor. Resmi gazetede yayınlanmış kanun bu. Meclis Gelen Kurulu'ndan kabul edilmiş kanuna hayır demeye devam ediyor."

Bozdağ, böylesi bir ön yargıyla mücadele ettiklerini belirterek, Türkiye'nin gerçeklerini herkesin görmesini sağlayacak mücadeleyi ülke içinde ve dışında yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"İslamofobi Batı dünyasının, değişik kıtaların ve bütün Müslümanların ortak derdi"

İslamofobi konusun Batı dünyasının, değişik kıtaların ve bütün Müslümanların ortak derdi haline geldiğini dile getiren Bozdağ, "Burada fobi deniyor ama benim gördüğüm fobiden öte bu bir İslam düşmanlığı olarak Avrupa'da ve bazı ülkelerde tezahür etmektedir." diye konuştu.

Bozdağ, Almanya'da sadece Türklerin cami, dernek ve vakıflarına, Türklerin gittiği kahvehane ve iş yerlerine yapılan saldırıların, "İşletmecisi Türk, burada Türkler oturuyor, bir araya geliyor" diye ırkçı, nazi ruhlu kişiler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Almanya'da yıl boyu yapılan saldırıların 3 binlere yaklaştığını belirten Bozdağ, "Diğer ülkeleri buna koyduğunuzda insan hakları diye Türkiye'ye ders vermeye kalkanların kendi ülkelerinde yaşayan, Almanya'nın, Fransa'nın, diğer ülkelerin ekonomik olarak da bugünkü seviyelerinde alın terleriyle büyük katkısı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve diğer emekçilere karşı uyguladığı ayrımcı politikaları çok net bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ, başörtüsüyle okula giden, hatta Peygamberin ismini anan veya bazı dini kavramları kullanan Türk ya da Müslüman bir çocuğun, okul yönetimi tarafından terörist muamelesine tabi tutulup, polis çağrılarak hakkında işlem yapıldığını anlattı.

İnsan haklarının her yerde olması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, "Görüyoruz ki bir yandan İslam düşmanlığı, bir yandan ırkçılık, bir yandan yabancı düşmanlığı Avrupa'yı ve birçok ülkeyi etkisi altına aldı. Toplumların geleceği bakımından bu duyguların güçlenmesi çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Onun için de bu düşman duyguları besleyen her şeyle de hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde mücadele etmek şarttır." diye konuştu.

"İslam barış ve esenlik dinidir

Bekir Bozdağ, bir Müslüman'ın suç işlediği veya herhangi bir fiile karıştığı zaman hemen "İslamcı terörist", "Müslüman terörist" ifadesinin kullanıldığını belirterek, ancak Norveç'te 71 kişiyi katleden kişi hakkında "Hristiyan terörist" ifadesinin kullanılmadığını aktardı.

İslam'dan ve Müslümanlardan insanların ürkmelerini, korkmalarını, uzaklaşmalarını sağlamak için bilinçli bir tekrarın yapıldığını dile getiren Bozdağ, barış ve esenlik dini olan İslam'ı terörle irtibatlandırmanın, İslamiyet'e ve Müslümanlara da yapılmış en büyük hakaret olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek terör örgütlerini büyütüp besleyenler, finanse edenler, silah verenler, gerekse başka iş ve işlemleri yapanlara baktığımızda emin emin olun dünyanın pek çok yerinde felaketin altına odun attıklarını da görüyoruz. Hiçbir Müslüman masum insanlara kurşun sıkamaz. DEAŞ, El-Kaide terör örgütü bunların hepsi kuranlara uşaklık eden İslam düşmanlarıdır. Bunların İslam'la Müslüman'la uzaktan yakından alakaları yok. Ama baktığınızda bunları İslam'a ve Müslümanlara yamamak isteyenleri de hepimizin yakından görmesi lazım."

İslam düşmanlığını tek başlarına yok edemeyeceklerini dile getiren Bozdağ, Avrupa'da yaygınlaşan İslam ve yabancı düşmanlığıyla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

"Her biriniz Mehmet Selim Kiraz'sınız"

Şehit savcı Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da salonda bulunan hukuk fakültesi öğrencilerine "Hepinizi evladım kadar seviyorum. Hiç birinizin farkı yok inanın. Gerçekten bir Mehmet Selim gider ama sizler gibi binlerce Mehmet Selim gelir. Her biriniz Mehmet Selim Kiraz'sınız. Bu millete, memlekete, vatana hayırlı görevlerde bulunasınız inşallah." dedi.

Törende konuşmaların ardından makale yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Bakan Bozdağ takdim etti.