Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'deki sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklardan köy muhtarı Bayram Zengin'e verilen 18 yıl 9 ay hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 27 yıl 1 aya çıkarıldı. Muhtar Zengin tutuklandı, daha önce 3 yıl 4 ay hapes çarptırılan Taner Zengin ile 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen Murat Zengin'in cezaları ise değişmedi.

Belçika'dan yaz tatili için Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, 15 Ağustos 2019'da merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde ailesiyle, aynı zamanda akrabaları olan köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlunun sünnet düğününe katıldı. Bazı kişilerin havaya ateş açtığı düğünde halay çekerken başına kurşun isabet eden Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.