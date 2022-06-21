Son Dakika | Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (2) - Haberler

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Son Dakika | Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Turan - Güncel
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Son Dakika | Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (2)

Son dakika haberler: 2 ŞÜPHELİ ADLİYEDEGiresun'un Görele ilçesinde, Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin A. ile yardım ettiği öne sürülen Hayrullah Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Giresun'un Görele ilçesinde, Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin A. ile yardım ettiği öne sürülen Hayrullah Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel

Kırgızistan Hisarcık Giresun Görele Güncel Haberler Son Dakika

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