Son Dakika: Adıyaman'daki 4.5'lik depremin ardından Gaziantep de 4.1'le sallandı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Adıyaman ve Gaziantep bir kez daha sallandı. Saat 21.55'te Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde, saat 00.08'de ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır hasar verdiği bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman ve Gaziantep bir kez daha sallandı.

ADIYAMAN 4.5 İLE SALLANDI

Adıyaman'da Sincik'te saat 21.55'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 9.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

GAZİANTEP'TE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adıyaman'ın ardından Gaziantep de sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bugün saat 00.08'de 4.1 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

MALATYA'DA AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ

Adıyaman'daki depremin ardından Malatya'da Fuzuli Caddesi'ndeki bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ENKAZDA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

6 katlı binanın bir bölümünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığı, kalan kısmının ise son depremde çöktüğü öğrenildi. Ekipler, yaptıkları incelemede enkazda kimsenin olmadığını tespit etti.

"HERHANGİ BİR CANLININ OLMA İHTİMALİ YOK"

Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Hulusi Şahin, bir kısmı enkaz halinde olan binanın çöktüğünü belirterek, "Hemen arkada bulunan iş makineleriyle burada enkaz kaldırma çalışmaları yapıyordu. Bina bu şekildeydi, bir parçası yıkılmış bu son artçıyla beraber. Herhangi bir canlının olma ihtimali yok. Zaten enkaz kaldırmaları sırasında kontrollü bir şekilde yıkılıyordu zaten. Bu artçı da onu biraz hızlandırmış. Bu artçıda Malatya'da başka yıkılan bina yok." dedi.