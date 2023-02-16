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Son Dakika: Deprem sonrası yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

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Son Dakika: Deprem sonrası yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde etkili olurken çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan binalara yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda tutuklama gerçekleşti.

BİR MÜTEAHHİT MARMARİS AÇIKLARINDA YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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