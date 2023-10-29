Son Dakika: Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi.

TÜM YURTTA CUMHURİYET COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında gün boyu etkinlikler düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRECEK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri sevindirecek bir haber verdi. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

OKULLAR 1 GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."