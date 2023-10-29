Son Dakika: Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında gün boyu etkinlikler düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri sevindirecek bir haber verdi. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."