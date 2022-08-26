Son Dakika: İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin çıkmadı
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Son dakika: Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki söküm tesislerine gelmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi. Konuyla ilgili Bakan Kurum, "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümüne izin verilmesi büyük yankı uyandırmıştı. İzmir Aliağa'daki söküm tesislerine gelmesi planlanan asbestli geminin şartlı notifikasyon onayı iptal edilerek Türk kara sularına girişine izin verilmedi.
Brezilya Donanması'nın 2017'de emekliye sevk ettiği Nae Sao Paulo adlı geminin söküm için İzmir'e yolculuğu muhalefet ve çevre örgütlerinin büyük tepkisine rağmen Aliağa'ya doğru devam ediyordu.
Eylül 2019'da gemi ihaleye çıkarıldı ve Mart 2021'de 1,8 milyon dolar karşılığında tersanesi İzmir Aliağa'da bulunan Sök Denizcilik şirketi satın aldı. Geminin Sao Paulo'dan İzmir'e yolculuğu 4 Ağustos'ta başladı. Aynı gün, Sao Paulo/Foch enstitüsünün açtığı hukuki davada uçak gemisinin yıllardır demirlediği limana geri dönmesine yönelik tedbir kararı çıktı. Ama gemi yoluna devam etti.
Bu süreçte de toplumun çeşitli kesimlerinden protestolar düzenlendi. Türkiye'ye, gemi yola çıktıktan sonra ve şu an Cebelitarık'a bir gün uzaklıktayken, itirazlar sonucunda Brezilya'dan kendi karasuları içerisinde 'tehlikeli madde analizi' talep ettiği ortaya çıktı. Greenpeace Türkiye yetkilileri, Brezilya'nın bunu reddederek analizin Türkiye'de yapılmasının daha uygun olduğunu söylemişti.
Sözlükte asbest, "Bir silikat olan tremolitin değişmesinden oluşan, kırılmadan bükülebilen, ipek görünümünde lifli, ateşe dayanıklı bir mineral." olarak tanımlansa da bu kadar olay olmasına neden olan asıl nedeni bu değil. Asbest ayrıca akciğer zarları arasında su toplanması, akciğer zarında kalınlaşmanın meydana gelmesi ve akciğer yapısında doku tahribatına neden olur. Bunun yanı sıra akciğer kanseri, gırtlak kanseri ve sindirim sisteminde kanser oluşumuna neden olur.