Son Dakika! Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası verildi
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Son dakika! Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada suç örgütü lideri Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası verildi.
Adnan Oktar davasına yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı.
ÜYELERİN İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN DA SORUMLU TUTULDU
Mahkeme, Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Adnan Oktar'ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından kesinleşecek.
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