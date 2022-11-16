Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası verildi

Güncel Haberler

Son dakika! Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada suç örgütü lideri Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası verildi.

Adnan Oktar davasına yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı.

ÜYELERİN İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN DA SORUMLU TUTULDU

Mahkeme, Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Adnan Oktar'ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından kesinleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com - Güncel

Adnan Oktar Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title