Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 448'e yükseldi

Son dakika: 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde acı tablo giderek daha da ağırlaşıyor. Asrın felaketinde son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448'e yükseldiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bölgedeki son durumu Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aktardı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiği ifade ederek, "Yabancı uyruklu sayısı ise 6 bin 660, büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Kimliklendirilmesi devam eden vatandaşımızı sayısı ise bin 615" dedi.

"AFAD VATANDAŞTAN VİNÇ İÇİN KİRA ALDI" İDDİALARINA YALANLAMA

Deprem bölgesiyle ilgili yapılan dezenformasyonlara dikkati çeken Soylu, "AFAD vatandaştan vinç için kira aldı" iddiası hakkında, "Vatandaşımıza evini yık diye talimatımız ya da talebimiz yok. Böyle bir süreç olduysa, burada istismar vardır. Elbette görevimiz üzerine gitmektir ama bunu devlete bocalamak ayrı bir kötülüğün maharetidir" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesinde planlanan konteyner sayısı 115 bin 585. 115 bin 585 aile buralarda barındırılabilecek. Bir hafta, 10 güne kadar esnaflarımıza geçici iş yerleri verilmeye başlayacak.

SOSYAL MEDYADAKİ DEZENFORMASYONLAR

Sosyal medyada dezenformasyon yapan kötücül kişilere sesleniyorum; devletimiz mücadele ediyor, herkes yaraları sarabilmek için çaba sarf etmekte. Birçok yalanla hem insanlarımızın, depremzedelerimizin moralini bozmaya hem de hiçbir şey yapılmıyormuş algısı oluşturmak doğru değil.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

14 Mayıs'ta milletimiz tercihlerini kullanacak. Bizim devlet olarak görevimiz YSK'nın kararlarına uymak, vatandaşımızın oy kullanmasındaki üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirebilmek. Deprem bölgesinden başka illere giden vatandaşlarımız seçim döneminde belki orada kalacaklar. Orada oy kullanacaksa YSK ile de istişare yaparak ayın 17'si 23:59'a kadar kendi vilayetlerine, bulundukları yere, otelse otel, yurtsa yurt, oraya kayıt yapabilecekler.