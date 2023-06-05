Son Dakika: Apple, yeni VR gözlüğü 'Vision Pro'yu tanıtıyor

Apple, WWDC 23 etkinliğinde piyasaya çıkacak yeni ürünlerini ve işletim sistemlerine getirdikleri yenilikleri tanıttı. YouTube üzerinden yayınlanan ve 1 milyondan fazla kişinin canlı izlediği etkinlikte en çok dikkat çeken ürün, merakla beklenen 'VR gözlük' oldu. Apple'ın yeni VR gözlüğü 'Vision Pro'nun tanıtımı sürüyor.

Apple, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlediği Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 23) ile bir dizi güncelleme ve yeni ürünlerini dünyaya duyurdu. Apple tarafından duyurulan yenilikler ve yeni ürünler arasında; 15 inç MacBook Air, M2 Ultra, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 ve Vision Pro yer aldı.

Apple'ın duyurduğu yenilikler arasında en çok öne çarpan ürün 'Vision Pro' oldu. VR gözlüğü formatında duyurulan ürünün tanıtımı, bir milyonu aşkın kişi tarafından canlı olarak YouTube üzerinden izlendi.

YÜZLERİ 3 BOYUTLU OLARAK DİJİTAL FORMATA AKTARIYOR

Teknoloji devinin duyurduğu yeni VR gözlük 'Vision Pro', iki işlemciye sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Derinlik algılama teknolojisi barındıran kamerası, insan yüzlerini analiz ederek 3 boyutlu olarak dijital formata çevirebiliyor.

Şirketin CEO'su Tim Cook, yıllardır geliştirdikleri Vision Pro'yla ilgili, "Doğru kullanımda iletişim ve çalışma şeklini tamamen değiştirecek bir yenilik" ifadelerini kullandı.

FİYATI 3 BİN 500 DOLAR

Apple'ın 'yeni bir çağın habercisi' olarak duyurduğu Vision Pro'nun özellikleri şöyle:

Tüm Apple cihazlarıyla senkronlu çalışabilen Vision Pro, kullanıcılarına şimdiye kadar erişilmemiş bir deneyim vaadediyor. Bluetooth cihazlara bağlanarak bir bilgisayar ya da televizyon gibi çalışabilecek olan Vision Pro, bu alanda yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.

'Sanal gözlükten çok daha fazlası' olarak duyurulan ürün, çevrenizdeki insanlarla iletişime geçme imkanı da sağlıyor.

Vision Pro'nun fiyatı, 3 bin 500 dolar olarak açıklandı.

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