Son Dakika: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinin 68 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Akdeniz'de Antalya'nın Kumlıca ilçesinin 68,33 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:41'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASARA NEDEN OLMADI

Yeryüzü tabakasının 22.35 km altında gerçekleşen depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak ölçtü. Deprem Antalya'da hafif hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadı.

ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Korkutan depremle ilgili Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saat 20.41'de Kumluca açıklarında 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar Valiliğimiz, AFAD ve 112 Ekiplerimize intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Kumluca İlçemize ve Antalya'mıza geçmiş olsun" dedi.