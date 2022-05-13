Son dakika: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti - Haberler

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Son dakika: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti

AA - Mustafa Çiftçi - Güncel
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Son dakika: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti

Son dakika haberine göre AK Parti Muratpaşa ilçe Başkanı Osman Ülker, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - AK Parti Muratpaşa ilçe Başkanı Osman Ülker, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Ülker, İlçe yönetim kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Nihal Ünal ile Muratpaşa ilçesindeki Antalya Şehit ve Gazi aileleri Derneği'ne giderek dernektekilerle sohbet etti.

Ülker ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etti.

AA / Mustafa Çiftçi - Güncel

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