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Son Dakika! Güne 5.5'lik sarsıntıyla uyanan Adana, bu kez de 4.4'lük depremle sallandı

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Son dakika: Sabah saatlerinde 5.5 şiddetinde bir depremle sarsılan Adana ikinci kez sallandı. Saat 10.57'de merkez üssü Kozan olan ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu sabah Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentte panik havası yarattı. Bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmazken saat 10.57'de Kozan'da 4.4'lük bir deprem daha meydana geldi.

Son Dakika! Güne 5.5'lik sarsıntıyla uyanan Adana, bu kez de 4.4 şiddetiyle sallandı

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 15 dakika içerisinde 3 artçı deprem daha oldu.

Son Dakika! Güne 5.5'lik sarsıntıyla uyanan Adana, bu kez de 4.4'lük depremle sallandı

"YIKILMIŞ BİNA İHBARI GELMEDİ"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" ifadelerini kullandı. Adana Valisi Süleyman Elban da tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "10 saniyenin üzerine sallandık, yıkılmış bina ihbarı gelmedi. Taramalarımız sürüyor." dedi.

Son Dakika! Güne 5.5'lik sarsıntıyla uyanan Adana, bu kez de 4.4'lük depremle sallandı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Deprem Kozan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (7)

CEZALANDIRICI:

Allah'ım inşallah tez zamanda depremler olur, zelzelelere karışırız, yer gök bir olur, dağlar denizlere kavuşur, inşallah çaresizlik içinde kalırız. Allah'ım atlar sokakları basar, yürüyecek yol bulamayız, çukurlara düşeriz, varlıklar evimizin içine girer, istila ederler tez zamanda. Amin.

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ekrem celebi :

emeklının hakkını vermezsenız daha cok deprem olur sel olur..

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Cyber Andra:

Cidden bu yorumu yazdın mı ? Şaka gibi :D

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