Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu nasıl bir politikacı" dediği ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Son dakika: İsrail ziyareti sırasında yaptığı "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım" açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?" diyerek tepki gösterdiği Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Blinken'ın 6 Kasım Pazartesi günü Ankara'da olacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail-Filistin çatışmaları konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Ürdün'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi de ziyaret edeceğini duyurdu. Sözcü Miller, Bakan Blinken'ın Orta Doğu gezisi kapsamında Ankara'da temaslarda bulunmak üzere 6 Kasım Pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

GAZZE KRİZİ VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ MASAYA YATIRILACAK

Blinken'ın Türkiye ziyaretinin gündeminde 2 önemli konu başlığı var. Bunlardan ilki Gazze krizi, ikincisi ise İsveç'in NATO üyelik başvurusu olacak.

"KARŞINIZA BİR YAHUDİ OLARAK ÇIKIYORUM"

Öte yandan Blinken, ekim ayında İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Blinken'ın ziyaret sırasında yaptığı açıklama tepkilere neden olmuştu. Blinken o tarihte, "Karşınıza sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak çıkıyorum. Dedem Maurice Blinken, Rusya'daki pogromlardan kaçtı. Üvey babam Samuel Pisar toplama kamplarından kurtuldu. Hamas'ın katliamlarının İsrailli Yahudiler ve aslında her yerdeki Yahudiler için taşıdığı üzücü yankıları kişisel düzeyde anlıyorum. Kendinizi savunmak için yeterince güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var olduğu sürece buna asla gerek duymayacaksınız. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız" dedi.

"BU NASIL BİR YAKLAŞIM?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken'ın İsrail'de yaptığı konuşmaya sert çıkmıştı. Erdoğan, "İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse. Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? Biz, Yahudi öbür tarafta, Türk öbür tarafta, şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun? O şehit edilen yavruların halini görmüyor musun? Annelerinin, babalarının ne hala geldiğini görmüyor musun?" ifadelerini kullanmıştı.