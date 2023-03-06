Son Dakika: 6'lı Masa uzlaşı sağladı! Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Son dakika: Cumhurbaşkanı adaylığı krizinin yaşandığı 6'lı Masa'da uzlaşma sağlandı. 4.5 saat süren toplantının ardından kalabalık bir gruba seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkması 6'lı Masa'nın sancılı günler geçirmesine neden oldu. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında direten Akşener, önerisi kabul görmeyince 6'lı Masa'dan ayrıldı. 3 gün süren gerilimin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" önerisi ile gelen Akşener, görüşmenin ardından 6'lı Masa'nın toplantısına katıldı.

TOPLANTIDAN UZLAŞMA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Saadet Partisi'ndeki 6'lı Masa toplantısı 4.5 saat sürdü. Toplantının ardından 6 lider Saadet Partisi Genel Merkez binası önünde kameralar karşısına geçti. Toplantıda uzlaşma sağlandığını belirten Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayını duyurdu.

6'LI MASA'NIN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı bir neticeyi elde ettik. Bugün buraya bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Burada sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kararlaştırdık. Görevin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"BU SOFRA HALİL İBRAHİM SOFRASI"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'den aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrası, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞİN YOL HARİTASINDA MUTABIK KALINDI"

Bizim soframız, barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı.

"GENEL BAŞKANLAR, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK"

Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimiz sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz.

"AHLAKIN VE ADALETİN İKTİDARINI KURACAĞIM"

Deprem felaketinin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bu mübarek berat kandili gecesinde Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili dostlarım, ey güzel halkım. Hiç kimse merak etmesin; ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağım, yolumuz açık olsun."