Son Dakika: 45 bin öğretmen ataması için ön başvurular ve atama tarihleri belli oldu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu.

ÖN BAŞVURU VE ATAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

"ÖNCELİKLİ OLARAK AFET BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi vermişti. Paylaşımında Erdoğan, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.