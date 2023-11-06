Son Dakika: 2024 YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak

Son dakika: ÖSYM tarafından 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi yayımlandı. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer sınavların tarihlerini açıkladı.

YKS 8-9 HAZİRAN'DA YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak" dedi.

SINAV TARİHLERİ

Takvime göre 2024 yılında yapılacak sınavlar ve sonuç tarihleri ise şöyle: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta,KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.