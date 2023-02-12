Son Dakika: 153. saatte Adıyaman'da çifte mucize! Rabia Öğretmen ve kız kardeşi Elif enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Adıyaman'da devam eden kurtarma çalışmalarının 153. saatinde çifte mucize yaşandı. Rabia Öğretmen ve kız kardeşi Elif enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Çalışmaların devam ettiği kentte 21 yaşındaki Rukiye Sincar da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin büyük yıkım yaşattığı Adıyaman'dan art arda mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

AFAD, UMKE, ambulans, polis ve jandarma ekipleri Elitaş Mahallesi'ndeki Mercan Malikanesi'nin enkazı altında kalan insanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Rabia Öğretmen'in sesinin duyulmasının ardından 8 saatlik çalışma yapıldı ve ekip genç kadına ulaştı.

KIZ KARDEŞİ ELİF DE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kurtarma görevlileri 153 saat sonra Rabia Öğretmen'i enkazdan çıkardı. İlk müdahalenin ardından depremzede hastaneye kaldırılırken, bu mucizeden birkaç dakika sonra ise kız kardeşi Elif enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

BİR KADIN DAHA SAĞ ÇIKARILDI

Bölgede büyük sevinç yaşanırken devam eden çalışmalar sırasında bir mucize daha gerçekleşti. 21 yaşındaki Rukiye Sincar, enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa bindirildi. Genç kız ambulansa alındığında kurtarma sevincini alkışlarla kutlayan arama kurtarma ekiplerinin birbirlerine ağlayarak sarıldığı anlar herkesi duygulandırdı.