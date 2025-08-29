Somali'de '30 Ağustos Zafer Bayramı' coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla Somali'de tören düzenledi.

Başkent Mogadişu'daki Türkiye Büyükelçiliğinin yerleşkesinde düzenlenen törene Büyükelçi Alper Aktaş, yabancı misyon temsilcileri, Somalili bakanlar, Büyükelçilik mensupları ile Somali ve Türkiye vatandaşları katıldı.

Törende Somali ulusal ordusu bando takımı Türk marşları çaldı, iki Atak helikopteri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Büyükelçi Aktaş, yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından başlatılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos tarihinin, yurdun işgalci güçlerden kurtarılması ve bağımsızlığın tecellisi adına son derece önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyarete atıfta bulunan Aktaş, bu vesileyle Somali ile Türkiye arasında yeni sayfa açtıklarını, bu dost ve kardeş ülkeye desteklerini arttırdıklarını vurguladı.

Büyükelçi Aktaş, Türkiye'nin Somali'ye önemli katkılar sağladığını söyleyerek "Bu katkının en güncel örneğini de hep birlikte, Büyükelçiliğimizin üzerinden uçan helikopterlerimizle görmüş olduk." dedi.

Somali genelinde güvenliğin her geçen gün artmakta olduğunu bizzat müşahede ettiklerini dile getiren Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyükelçilik çalışanları olarak günün her saatinde, Büyükelçilik dışına büyük bir özgürlükle, güvenlik ruhuyla çıkabiliyoruz. Alışverişimizi dışarıda dostlarımızla birlikte yapabiliyoruz ve kültür-sanat etkinliklerine gece vakti olmasına rağmen hep birlikte katılabiliyoruz. Bu konuda Sayın Savunma Bakanı'mız, Sayın Genelkurmay Başkanı'mız, burada bulunan saygıdeğer Somali Silahlı Kuvvetleri komutanlarına da bu vesileyle şükranlarımızı arz etmek isteriz."

Büyükelçi Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zafer Bayramı" mesajını okudu.

"Bu zafer, yalnızca Türkiye için değil tüm mazlum halklar için ilham kaynağı"

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi de "Bu zafer, yalnızca Türkiye için değil tüm mazlum halklar için de umut ve ilham kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz, Somalililer içinse her milletin bağımsızlığını ve onurunu birlik, fedakarlık ve kararlı bir iradeyle koruyabileceğini hatırlatmaktadır." diyen Fiqi, Somali ile Türkiye'yi tarihi bağların ötesinde kardeşlik, dayanışma ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü dostluğun birleştirdiğini vurguladı.

Somali ile Türkiye'nin çok şey paylaştığını dile getiren Fiqi, "Bu tarihi günde Somali halkı adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Silahlı Kuvvetlerine ve aziz halkına en içten tebriklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bu tarihi günün hatırlattığı en önemli derslerden birinin her milletin bağımsızlığını ve onurunu birlik, fedakarlık ve kararlı duruşla koruyabileceği olduğuna inandığını belirten Fiqi, "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bağımsızlık, özgürlük ve birlik değerlerine sıkı sıkıya sarılın ve bu uğurda verdiğiniz mücadeleye devam edin." diye konuştu.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.