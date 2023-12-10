İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve yurt dışına çıktığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı trafik kazasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi yapan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, bir motokuryeye çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

"SIFATI NE OLURSA OLSUN HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİT"

"Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir." diyen Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

KAZADA KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

Yunus Emre Göçer

YAKALAMA KARARI ÇIKTI AMA YURT DIŞINA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.

Mohammed Hassan Shekh Mohamud

Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.