SOLOTÜRK, Diyarbakır'da ilk kez gösteri yaptı; binlerce kişi izledi

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Diyarbakır'ın tarihi mekanları arasında yer alan Hevsel Bahçeleri ve İçkale çevresinde uçuş gerçekleştirdi. Gösteri izlemek için İçkale'ye gelen binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotları selamladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Diyarbakır semalarında gösteri düzenlendi. Yaklaşık 8 bin yıldır kesintisiz tarımsal faaliyetin sürdürüldüğü Hevsel Bahçeleri ile kentin ilk yerleşim yeri olarak bilinen binlerce yıllık tarihe sahip İçkale'de gerçekleştirilen gösteriyi binlerce kişi heyecanla izledi.

Alanda toplanan binlerce kişi cep telefonlarıyla gösteriyi kaydederken, Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın kullandığı F-16 savaş uçağının yüksek hız ve alçak irtifadaki manevraları büyük ilgi gördü.

Gösteriyi izleyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Burada bir şenlik havası içinde gurur duyduk. Bir taraftan Hava Kuvvetlerimizin gücünü, bir taraftan pilotlarımızın üstün başarılarını izledik. Hem eğlendik hem gururlandık. Güzel bir cumartesiydi" dedi.

"BAYRAĞINI KAPAN SURLARA DOĞRU YOLA ÇIKMIŞ"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise, Diyarbakır'ın çok özel ve çok güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi. SOLOTÜRK'ün Diyarbakır'da ilk kez gösteri düzenlediğini anlatan Vali Zorluoğlu, "Bugün Diyarbakır tarihinde ilk kez Hava Kuvvetlerimizin gururu SOLOTÜRK muhteşem bir gösteri yaptı. Beraber coşkuyla, heyecanla ve gururla takip ettik. Adeta herkes nefesini tutarak bu gösteriyi yarım saat süre bu gösteriyi takip etti. Tabii biraz önce buraya gelirken de surlara doğru insanların akın akın geldiğini özellikle çocukların ve gençlerin adeta bayrağını kapan surlara doğru yola çıkmış ve büyük bir kalabalık burada toplandı ve gerçekten de herkesi çok mutlu eden, çok gururlandıran ve çok heyecanlandıran muhteşem bir gösteriyi hep beraber takip ettik, izledik" dedi.

"HİÇ UNUTULMAYACAK BİR GÜNE BÖYLECE İMZA ATMIŞ OLDU"

"Türk Hava Kuvvetlerimizle gurur duyduk, pilotlarımızla gurur duyduk. Onların hünerleriyle gerçekten çok heyecanlandık" diyen Vali Zorluoğlu, "Diyarbakır bu vesileyle Teknofest'in de bir parçası olarak böyle çok özel, hiç unutulmayacak bir güne böylece imza atmış oldu. Bilhassa çocuklarımız için, bilhassa gençlerimiz için çok özel. Bir program da onu söylemek lazım. ve gençlerimizin bizim milletimizin her bir ferdinin, gencinin, çocuğunun da böyle başarılı bir kariyer sahibi olabileceğine de işaret etti bu. Çünkü bu pilotlarımız bizim kendi evlatlarımız. Dolayısıyla Diyarbakırlı çocuklar da gençler de pekala bundan on beş sene sonra, yirmi sene sonra aynı şekilde burada bu gösterileri yapabilirler. Bu inancı, bu güveni onlara vermiş oldu bu gösteri. Türk Hava Kuvvetleri'ne ve emeği geçen herkese 8. Ana Jet Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA