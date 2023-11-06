Söke'deki sel felaketi Ege Denizi'ne kirlilik taşıyor

AYDIN'ın Söke ilçesinde sağanak yağmurun neden olduğu sel sularının taşıdığı atık, hayvan ölüleri, ağaç kütükleri ve çeşitli ev eşyalarının Sarıkemer'deki Taşköprü'de biriktiğini belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, önlem alınmaması halinde bu kirliliğin Ege Denizi'ne ulaşacağını söyledi. Sürücü, köylülerin hayatlarını tehlikeye atarak kendi imkanlarıyla biriken atıkları temizlemeye çalıştığını ancak yeterli olmadığını da kaydetti.

Aydın'da önceki gece etkili olan sağanak, Söke ilçesinde sele neden oldu. Sel sularına kapılan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Kayıp olan diğer kişinin bulunması için arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, selden en çok etkilendiğini belirttiği Demirçay, Kisir ve Güneyyaka köylerinde incelemelerde bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin olduğunu üzülerek öğrendiklerini belirten Sürücü, "Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, sel sularının taşıdığı atıklara dikkat çekti. Sel nedeniyle suyun getirdiği çöpler, hayvan ölüleri, ağaç kütükleri, ev eşyalarının Söke Sarıkemer'deki Taşköprü'de biriktiğini vurgulayan Sürücü, "Sürekli olarak da bu atıklar gelmeye de devam ediyor. Özellikle Kisir Çayı havzasında köylülerin anlattığına göre bugüne kadar yaşanan en etkili sel felaketi olduğu söylendi. Büyükbaş ve küçükbaş birçok hayvanın öldüğü, kaçabilen bazı hayvanların kurtulduğu belirtildi. Kisir başta olmak üzere, Pamukçular ve Nalbantlar'daki arazilerin sular altında kaldığı, araçların suya gömüldüğü, çiftliklerde bulunan römorkların, paketlenmiş silajların, süt makinelerinin ve birçok kullanım eşyasının suyla sürüklenerek Menderes Nehri'ne gittiği görüldü. Kaygıllı-Kisir arasındaki köprü ve yol yıkıldı ve ekipler tarafından yapılmaya başlandı. Kisir köyünün doğu yakasında çay kıyısında bulunan mezarlar tamamen su altında kaldı ve tahrip oldu. Tarihi mezar taşlarının çoğunun selle gittiği görüldü. Hayatını kaybeden insanların olduğu sel felaketinde, ekili ürünler su altında kaldı, birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Hayvanların yiyeceği olan yüzlerce silaj ve saman paketi sel sularıyla Menderes Nehri'ne gitti. Temizlik çalışmalarının ise günlerce sürmesi bekleniyor" dedi.

'KİSİR ÇAYI, BURADAKİ MADEN OCAKLARINDAN GELEN TOPRAKLA DOLDU'

Geçmiş yıllarda Menderes ve çay taşkınlarının daha çok ova kısmında görüldüğünü hatırlatan Sürücü, "Ancak bu sefer daha yukarı bölgelerde de meydana geldi. Kisir Köyü Muhtarı Baki Suna'nın, 'Sel 38 dakikada geldi ve her yeri silip süpürdü' sözü mutlaka düşünülmesi gereken önemli bir noktadır. Kisir Çayı'nın geldiği Taşköprü Vadisi'ne bakıldığında, vadinin 3 yanında son yıllarda pıtrak gibi çoğalan maden ocaklarının olduğu görülmektedir. Kisir Çayı'nı besleyen yukarı havzadaki arazilerde maden faaliyetleri nedeniyle binlerce ağaç kesilmiştir. Kisir Çayı'nın içi buradaki maden ocaklarından gelen toprakla dolmuş durumdadır. Her iki durumun suyun akış rejimini değiştirdiği, aşırı yağışla birlikte suyun yerleşim yerlerine daha hızlı bir şekilde ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu konuda ilgili ve yetkili kurumlar gerekli incelemeleri yaparak çıkan sonuç raporunu kamuoyuyla paylaşmalı ve bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için gerekli önlemleri almalıdır" diye konuştu.

'ATIKLAR ÖNLEM ALINMAZSA EGE DENİZİ'NE ULAŞACAK'

Sel nedeniyle çevreye atılan çöplerin, çiftliklerden suya karışan eşyalar, ağaç kütükleri, hayvan ölülerinin Menderes'in suyuna karışıp Sarıkemer'de bulunan tarihi Taşköprü'nün arkasında büyük bir adacık oluşturduğuna dikkat çeken Sürücü, şöyle devam etti:

"Bu atıklar ve eşyalar kilometrelerce öteden Taşköprü'ye gelmeye devam etmektedir. Tarihi Taşköprü bu kadar yükü ne zamana kadar dayanabilir bilinmez ancak yağmurlarla birlikte suyun daha fazla gelmesi halinde, tüm bu atıklar köprünün üzerinden aşarak Ege Denizi'ne ulaşacaktır."

Sarıkemer'de bulunan tarihi Taşköprü'de köylülerin hayatlarını riske atarak, kendi imkanlarıyla temizlik yapmaya çalıştığını belirten Sürücü, ilgili kurumların, denize ulaşmaması için bir an önce bu atıkları kepçelerle karaya almasını beklediklerini kaydetti.