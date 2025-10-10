İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümüne Dava Devam Ediyor

İZMİR'in Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar savunmalarını tamamladı. Duruşma devam ediyor.

İzmir'de, 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit, gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KİŞİSEL KUSUR YOK'

5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi.

KEŞİF YAPILDI

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Karabilgin ve Barış Koç'un devlet memur sıfatları ve kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle dosyaları tevhit edilmesine ve tahliye edilmelerine karar verildi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi. Böylelikle davada 11 tutuklu sanık kaldı. Mahkemenin kararı üzerine İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybettiği olay yerinde 9 Aralık'ta keşif yapıldı. Keşfin ardından bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

ÖKTEMAY'IN AİLESİ ÇEKİLDİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamada İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekilirken, tutuklu sanıklardan İZSU altyapı kanal işçisi Barış Sevgili ve sağlık sorunları sebebiyle Gediz arıza yönlendirme ekibinden Yavuz Üner'in tahliyesine karar verildi. 4'ü hariç tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri de kaldırıldı. Gediz Elektrik taşeron firma yetkilisi C.D., E.B. ve M.G. hakkında "taksirle öldürme" suçundan açılan davanın dosyası mevcut dava dosyasıyla birleştirilirken, sanık sayısı biri firari olmak üzere 46'ye çıktı. Öte yandan geçen duruşmada İzmir Valiliği'nce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı. 6 İZSU devlet memurunun dosyası ayrıldı.

ESAS HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

30 Eylül'de görülen duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Abdülkadir Satık, Ahmet Orhan Kaygısız, Ali Külak, Alper Doğan, Arif Kapuş, Doğan Kılıç, Erman Çalık, Fırat Akbay, Hamza Bayar, Mert Ceylan, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mesut Türkan, Mürsel Arıcı, Yavuz Güner, Ceyhan Demircan ile Alara Ekli, Ali Arcan, Barış Sevgili, Cengiz Demircan, Deniz Sunal, Ekrem Yıldırım, İbrahim Şaran, Koray Arif Fırat, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici, Volkan Şirin, Zekeriya Tırtepe ve Ahmet Demircan hakkında bilinçli taksirle öldürme' suçundan 22 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları yönünde görüş bildirildi. Esas hakkında mütalaada tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin de devamı istendi. Sanıklardan Ahmet Çelik, Hakan Günay, Mehmet Zeki Alkan, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel, Erkut Bozkurt, Halit Özpelit ve Serhat Ekin'in ise beraati talep edildi. 1 şüphelinin dosyası ise ayrıldı.

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR'

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Özge Ceren'in babası Ahmet Abi ve avukatlar katıldı. Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı. Duruşmada söz verilen Ahmet Abi, "Burada vereceğiniz karar sadece evladım için değil, tüm gençlerimiz için dönüm noktası olacak. Emsal bir karar olacak. Bu ihmali yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Kimse sokakta yürürken ölmesin. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verileceğine inanıyorum" dedi. Savcı, geçen duruşma verdiği esas hakkında mütalaasını yineledi.

TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMALARINI TAMAMLADI

Abi'nin ardından tutuklu sanıklara söz verildi. Beraat talebinde bulunan tutuklu sanık İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, "454 gündür cezaevindeyim ve her gün kendime bu olayın neresinde olduğumu soruyorum. Eğer suçum varsa en ağır cezayı bana verin ama suçum yok" dedi.

Tutuklu sanık Arif Kapuş da "Bu davada benim gibi yönetici, işverenler mevcut. Şu an tutuksuz yargılanmaktadır. Ben kaçacak değilim. Kaza olduğunda adımın İZSU tarafından savcılığa verildiğini biliyordum, gözaltına alınmayı bekliyordum. Kendi rızamla teslim oldum. Sahte belgeler ile davanın gidişine yön vermiş, benimle bu davada bulunan ancak tutuksuz yargılanan isimlerin olması son derece düşündürücüdür. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanıklardan Gediz Arıza Onarım Personeli Fırat Akbay, yaptığı yanlış bir şey olmadığını savundu. Akbay, "Gördüğüm arızayı bildirip gereğini yaptım. Bugün aynı arızayla karşılaşsam yine aynı şeyi yapardım. Yaptığımın doğru olduğunu ve eksik olmadığını biliyorum. Alnım açık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparım ve yaptığımla da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanıkların da suçsuz olduklarını savunup beraat talebinde bulunduğu duruşma devam ediyor.