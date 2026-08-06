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MHP'li Yıldız paylaştı: İşte çerçeve yasanın yürürlüğe girme şartı

MHP'li Yıldız paylaştı: İşte çerçeve yasanın yürürlüğe girme şartı Haber Videosunu İzle
MHP'li Yıldız paylaştı: İşte çerçeve yasanın yürürlüğe girme şartı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulduğunu ve önümüzdeki hafta başında 430'un üzerinde kabulle kanunlaşacağını belirtti. Yıldız, teklifin PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığının sona erdirilmesi ve silahların teslim edilmesi şartıyla yürürlüğe gireceğini ifade etti.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulduğunu belirtti.
  • Yıldız, teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde kabulle kanunlaşacağını öngördü.
  • Kanun, PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ile Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Kanun Teklifi 360 Milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulmuştur. Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama yaptı. 

HANGİ ŞARTTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yıldız, şunları kaydetti:

"Adeta kılı kırk yararak hazırlanan tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulan, Türkiye'ye özgü bir modelin çerçevesini tanımlayan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 360 Milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulmuştur. 

Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Mecliste 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir. PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA
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