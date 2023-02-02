Sokak köpekleri Kartalkaya'da kayak yapan turistlere saldırdı! Önce bariyere sonra araca çarptılar

Türkiye sokak köpeği saldırısı nedeniyle yaşamını yitiren küçük çocuğa ağlarken korkutan başka bir olay ise Kartalkaya'da yaşandı. Ondan fazla sokak köpeği pistte kayan turistlere saldırdı. Korku dolu anlarda dikkatleri dağılan turistler önce bariyerlere sonra da pistten çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son aylarla sık sık gündeme gelen başıboş sokak köpekleri sorunu, bu kez de gözde tatil lokasyonlarımızdan Kartalkaya'da ortaya çıktı.

KAYAN TURİSTLERE SALDIRDILAR

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde kayak tatili yapmak için gelen turistlere, alanda bulunan sokak köpekleri saldırdı. Ondan fazla köpek, pistte kayan turistlerin üzerine koşunca kayak yapan şahıslar önce kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Turistler hemen ardından ise pistten çıkarak park halinde olan bir araca çarparak durabildi. Çevredekilerin müdahalesi sonrasında köpekler alandan uzaklaşırken turistlerin olayı yaralanmadan atlattıkları öğrenildi.

"ÖNCE BARİYERE SONRA ARACA ÇARPTILAR"

Korku dolu anlara şahit olan bir vatandaş, yaşananları Bolusonhaber'e şu şekilde anlattı: "Kartalkaya'ya ailemle birlikte kaymak için gitmiştim. Bölgede çok sayıda sahipsiz olduğu anlaşılan ondan fazla köpek vardı ve sürü halinde geziyorlardı. Bir süre sonra çok sayıda köpek pist başına gelerek vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. Başta zarar vermeyen köpekler turistleri kaymaya başlaması ile birlikte arkalarından kovalamaya başladı. Dikkatleri dağılan turistler kayarken kontrolü kaybederek önce bariyere sonra da pist dışına çıkarak park halindeki araca çarptı. Biz de çok korktuk ve kaymaya son verdik."