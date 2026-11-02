Soğutma sistemleri hedef alındı, yedi ülkede marketler siber saldırıdan etkilendi

Avrupa'nın birçok ülkesinde süpermarketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Bazı marketlerin buzdolapları ve derin dondurucularındaki ısının 50 dereceye kadar çıktığı bildirildi. Çok sayıda ürün bozuldu.Avrupa'nın pek çok ülkesinde süpermarketlerin soğutma sistemlerine bir kez daha siber saldırı düzenlendi.

Saldırganlar Belçika, İsveç, İrlanda, Lüksemburg, Estonya, Finlandiya ve Hollanda'da buzdolaplarının ve derin dondurucuların ısınmasına yol açtı.

Çok sayıda haber ajansı ve çeşitli medya kuruluşlarının aktardığı haberlere göre Belçika'daki süpermarket zincirleri Delhaize, Carrefour ve Spar'ın bazı şubeleri saldırıdan etkilenirken Mons kentindeki Ikea mağazası da saldırıya maruz kaldı. Şirketin açıklamasına göre saldırının mağazadaki etkisi sınırlı düzeyde kaldı. Delhaize süpermarketler zinciri yaklaşık 40 şubesinde "bilişim olayı" yaşandığını duyururken Carrefour 15 şubesinin, Spar ise beş mağazasının etkilendiğini bildirdi.

Belçika'daki saldırının boyutu, şu ana kadarki bilgilere göre Fransa'da geçen ayın ortasında yaşanan benzer saldırıdan belirgin şekilde daha küçük. Fransa'daki saldırıdan yaklaşık 150 mağaza etkilenmişti.

Soğutma teknolojisi şirketi Sabcobel'in açıklamasına göre sistemler uzaktan buz çözme moduna alındı. Sabcobel'in yönetim kurulu başkanı Stephan Moelans, Belçika merkezli haber ajansı Belga'ya yaptığı açıklamada, "Durumu kontrol altına almak için bu gece saat 01.00'den itibaren teknisyenleri seferber etmeye başladık" dedi. Belçika Savcılığı'nın olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü bildiriliyor.

"Buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye kadar çıktı"

İsveç'te de süpermarketler soğutma sistemlerinde ani sıcaklık artışı yaşandığını bildirdi. İsveçli süpermarket zinciri ICA'nın basın sorumlusu, İsveç haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, "Sınırlı sayıda şubemizin gece boyunca mağazaların soğutma ve dondurma sistemlerini etkileyen bir olayın yaşandığını biliyoruz" dedi. Kaç mağazanın etkilendiği sorusuna ise şirket yanıt vermek istemedi.

Sjöbo kasabasında ICA Kvantum süpermarketi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, buzdolaplarında ve donduruculardaki sıcaklığının 50 dereceye kadar çıktığını, sorunların nedeninin bir bilgisayar korsanı saldırısı olduğunu bildirdi. ICA Grubu ise bu bilgiyi doğrulamadı.

Coop zincirine ait yedi süpermarket de soğutma sistemlerinde sorun yaşadığını duyurdu.

İrlanda'nın kamu televizyonu RTE'nin verdiği bilgiye göre ise bu ülkede 13 süpermarket siber saldırıdan etkilendi. Önlem olarak, etkilenen şubelerde soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalar satıştan kaldırıldı. Soğutma teknolojisi şirketi Danfoss'un açıklamasına göre Hollanda'da da en az 17 küçük mağaza saldırının hedefi oldu.

Estonya ve Finlandiya'daki marketlere de saldırıldı

Baltık ülkelerinden Estonya'dan da bir vaka bildirildi. Bir süpermarket ve ilgili soğutma teknolojisi şirketi olayı doğruladı. Buna göre saldırganlar, Danfoss'un yazılımı şimdiye kadar güncellenmemiş eski bir soğutma sisteminin kontrol bilgisayarına erişim sağladı. Finlandiya'da da az sayıda küçük mağazada soğutma sistemlerinde arıza yaşandığı aktarıldı.

Danfoss, Danimarka televizyonuna yaptığı açıklamada müşterileriyle yakın iletişim içinde olduğunu ve durumun üstesinden gelmeleri için onlara destek verdiğini belirtti. Şirket sözcüsü, "Birçok Avrupa ülkesinde bildirilen olayların ürünlerimizi de ilgilendirdiğini doğrulayabiliriz" ifadesini kullandı.

dpa / ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle