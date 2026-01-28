Haberler

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta gece sıcaklıklarının sıfırın altında 6 ile 19 dereceye düştüğü bölgelerde, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplanırken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ayrıca derelerde buz tutarken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve halı örttü.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçları kırağı kapladı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da bazı araçların camları buz tuttu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı.

Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oldu. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, dereler buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Ardahan'da, dondurucu soğuk nedeniyle buzlanma oluştu. Ağaçların kırağı kapladığı kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,9 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan battaniye ve halı örterek korumaya çalıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heyecan dorukta! İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Heyecan dorukta! İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

Futbol dünyası yasta! Korkunç kazada 7 kişi öldü